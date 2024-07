Gli ambiziosi piani della Liberia per produrre elettricità

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 lug – Come in molti altri Paesi africani anche insono molte le persone che non hanno accesso all’: un’emergenza dovuta anche al fatto che la guerra civile che c’è stata ha portato alla distruzione di diverse centrali., il futuro dell’tra solare ed idroelettrico Negli ultimi anni la percentuale di famiglie che è stata collegata alla rete elettrica è passata dal 5 al 30%, ma come è facile intuire la strada da fare è ancora lunga: per questo il governo si sta attivando per costruire nuove centrali elettriche. Un primo progetto consiste nell’espandere la centrale idroelettrica di Mount Coffee, alimentata dal fiume St. Paul, così da aumentare la quantita’ diprodotta dagli attuali 88 megawatt ai 129 megawatt: inoltre, c’è in programma di costruire sullo stesso fiume un’altra centrale che dovrebbe fornire 150 megawatt.