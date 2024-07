F1 GP Belgio Leclerc | Non siamo abbastanza veloci pensavamo di lottare con Mercedes

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Charles, poleman del Gran Premio del, ha concluso la gara in quarta posizione. “Il bouncing nelle curvenel finale ce l’aspettavamo. Non”. dice schietto il monegasco ai microfoni di Sky Sport. “Quello che mi ha deluso, oggi, è che laera molto forte con entrambe le macchine. Era con loro chedi fare la gara e invece erano forse la macchina migliore. La sosta anticipata? Trappola McLaren? Sì e no. Pensavo fosse troppo presto, ma la hard era un’ottima mescola. Oggi non c’era passo“. F1 GP: “Nondicon” SportFace.