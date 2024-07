Sono passati 80 giorni Toti si dimette? Ecco le prime parole di Elly Schlein | che roba è il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Una «sconfitta della giustizia» e «della politica» (Crosetto). Un tentativo di «sovvertire il voto popolare» (Lega). Un atto dovuto (e Conte). «Indegno» (Calenda), è la vittoria dei «giustizialisti» (Renzi). Di fronte alle dimissioni di Giovannida presidente della Liguria, dopo tre mesi agli arresti domiciliari, gli schieramenti tornano a diversi. E - sorpresa - anche il nuovo campo largo (quello che va da Renzi a Conte passando per Fratoianni e Bonelli) si sfarina. A conferma che la giustizia, come la politica estera, restano temi su cui le distanze nel centrosinistraancora ampie. Il primo commento, durissimo, arriva dalla Lega: «In Liguria», si legge in una nota, «siamo di fronte all'ennesimo tentativo di sovvertire il voto popolare usando inchieste e arresti».