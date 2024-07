Primo weekend di esodo con l' allerta caldo traffico da bollino rosso 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - L'ultimodi luglio, ildi veroestivo, sarà segnato dagli spostamenti dei vacanzieri in tutta Italia. In particolare ilè previsto darosso, il secondo livello più alto che corrisponde a intenso con possibile criticità, per la mattina di sabato e la giornata di domenica, quando nel pomeriggio-sera ci sarà unflusso di rientro dalle vacanze di luglio. Sull'Autostrada del Brennero si segnala unnero sulla A22 Brennero-Modena fra le 12 e le 18 di sabato in direzione Sud e fra le 6 e le 12 in direzione Nord.nero anche domenica, in particolare in direzione Sud fra le 12 e le 18.