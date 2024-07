Pallanuoto femminile Olimpiadi 2024 | risultati e classifiche della prima giornata Tutto facile per gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)alleper il torneo dial. Sono quattro gli incontri che sono andati in scena oggi, con l’Italia di Carlo Silipo che è rimasta a riposo ed esordirà lunedì. Da segnalare il netto successo deglidetentori del titolo sulla Grecia, mentre la partita più bella diè quella tra Paesi Bassi ed Ungheria con le Orange che primeggiano per 10-8.1ª– sabato 27 luglio Paesi Bassi-Ungheria (A) 10-8 (4-2, 0-1, 2-3, 4-2) Grecia-(B) 6-15 (0-3, 2-6, 2-3, 2-3) Spagna-Francia (B) 15-6 (6-3, 3-1, 3-1, 3-1) Australia-Cina (A) 7-5 (3-2, 2-1, 0-0, 2-2)Girone A: Paesi Bassi 3, Australia 3, Ungheria 0, Cina 0, Canada 0 (una partita in meno). Girone B:3, Spagna 3, Grecia 0, Francia 0, Italia 0 (una partita in meno).