Nuoto la 4×100 femminile strappa la finale alle Olimpiadi con l’ottavo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Una qualificazione sofferta, ma solida, per ladi Parigi. Sofia Morini, Chiara Tarantino, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci riportano l’Italia a giocarsi laa cinque cerchi in questa disciplina a distanza di otto anni in questa disciplina, a Rio 2016 con Federica Pellegrini, raggiungendo il miglior risultato possibile. C’è voluta una gara all’arrembaggio, con Morini che approccia i propri 100 metri con il coltello tra i denti. Il suo 53”92 da ferma vale infatti il secondo posto dopo le prime due vasche, con Tarantino che rimane in linea di gggiamento al terzo posto dietro Stati Uniti e Gran Bretagna. Una nuova scossa la dà Curtis con il suo ingresso in acqua, che è una vera e propria furia nei primi 50 metri in 25”29, riuscendo are la seconda piazza a 100 metri dal traguardo.