Negozi oscurati dal nuovo salotto

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilviale Ceccarini non può essere considerato un lavoro pubblico per piantare una bandierina politica. Il Consorzio scrive una lettera aperta al segretario del Pd, Riziero Santi. Il partito a oggi è determinato nel seguire il progetto già approvato, senza lo stravolgimento chiesto dai commercianti. Per il Consorzio bisognerebbe resettare il tutto e partire dall’idea di un pontile in mare. "Ilviale Ceccarini dovrà essere un intervento epocale - premette Maurizio Metto, presidente del Consorzio del viale - non ci possiamo permettere che logiche elettorali facciano diventare l’intervento un danno strutturale invece di un miglioramento, che porterà alla chiusura di tante attività commerciali che ancora resistono. L’area di viale Ceccarini ospita circa 200 attività economiche, che danno da mangiare a tantissime famiglie, ed è stato uno dei motori economici di questa città.