Lecco obbligava la fidanzata a fare sesso come prova di fedeltà | arrestato 42enne geloso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – La costringeva a rapporti sessuali con lui contro la sua volontà perre il suo amore e soprattutto la sua. Gli agenti della Mobile dihannoun uomo di 42 anni. È accusato di minacce, maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale contro la sua ex. Contro di lui gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di reato. Dagli accertamenti è emerso che ilera estremamente. Era ossessionato dalla convinzione che la sua ex compagna potesse tradirlo: ogni volta che si avvicinava ad altri o altri la avvicinavano, l’avrebbe picchiata e minacciata. Inoltre avrebbe preteso, anche quando lei non voleva,dimostrazione che lei fosse attratta da lui e da lui soltanto. La donna è fortunatamente riuscita a interrompere la relazione tossica e ha trovato il coraggio di denunciare quanto avrebbe subito.