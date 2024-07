Ddl concorrenza Altroconsumo | Testo poco coraggioso governo perde occasione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – ''Ancora una volta ill'di assumere decisioni rilevanti e attese, presentando un''. Lo afferma il responsabile relazioni esterne di, Federico Cavallo, in una nota, commentando il via libera al ddl. ''Basti pensare alla scelta di non occuparsi del fondamentale capitolo delle liberalizzazioni, in primis delle L'articolo Ddl: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.