Cocciaretto-Shnaider in tv oggi tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

(Di sabato 27 luglio 2024) Elisabettadovrà vedersela con Dianain occasione del primo turno del torneo disingolarealledi. Lata marchigiana tornerà in campo dopo aver saltato Wimbledon per via di un virus e tenterà di offrire il meglio di sé contro un’avversaria particolarmente in forma; la giovane russa, infatti, è reduce dal trionfo sul rosso di Budapest e proverà a proseguire la sua striscia positiva anche sul mattone tritato del Roland Garros., dotata di uno straordinario rovescio in spinta, non è sicuramente al 100%, ma ha più di una carta da giocare a discapito dell’avversaria: passaggio del turno possibile.