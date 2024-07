Anche ad agosto i campi solari con sport e giochi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Continua l’estate della Poliiva Mens Sana 1871 con iall’insegna delloe del divertimento.adle porte della Mens Sana saranno aperte a tutti i bambini dai 6 ai 15 anni, per passare il tempo in compagnia, giocando e imparando tanti: dal calcio al basket, passando dalla ginnastica, fino al nuoto e il pattinaggio. Uno staff giovane, dinamico e divertente, sarà pronto a traare i giovani in un vortice di emozioni e divertimento. Iaccompagneranno le famiglie per tutta l’estate fino al mese di settembre.