VIDEO FOTO-Parte Ferragosto ma dimentichiamo chi soffre

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ilè tempo di incontro, è tempo di festa, ma non si dimentichino i problemi, non si dimentichino le persone meno fortunate di noi. Chi è solo, chi è malato. Chi sta perdendo in posto di lavoro. Chi non ha nulla da festeggiare”. Così il Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, dal balcone di Palazzo Vescovile parla alla città in occasione della tradizionale Alzata del Pannetto nel giorno di Sant’Anna e che da secoli rappresenta l’inizio dei festeggiamenti delavellinese. Aiello elogia il “Governo rosa” della città, dal Prefetto Rosanna Riflesso al sindaco Laura Nargi alla quale consegna le “chiavi” della città, delle sue gioie e dei suoi problemi.