UFFICIALE – Lindstrom all’Everton | Al Napoli anno duro sono felice di essere qui -VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024)si trasferisce dal. I dettagli dell’operazione e le prime parole del giocatore danese., le prime dichiarazioni, Everton,, calciomercato, Premier League, dichiarazioni: le parole chiave dell’ultimo trasferimento che vede protagonista l’ex azzurro. Jespersi trasferisce ufficialmente dal. L’operazione si è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, per un totale potenziale di 25 milioni di euro. Il comunicato della SSCrecita: “cedutocon la formula del prestito con diritto di riscatto. A Jesper va il ringraziamento per la stagione trascorsa insieme e un in bocca al lupo per la sua prossima avventura“. Le prime parole dida giocatore dell’Everton Nella sua prima intervista a EvertonTV,ha dichiarato: “Mi sento molto bene.