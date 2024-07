Sfilata sulla Senna La delegazione italiana sulla stessa barca di quella di Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’Italia in volo. Sergio Mattarella decolla da Fiumicino e atterra a Parigi – dove stasera assisterà alla cerimonia di apertura dei trentatreesimi Giochi olimpici – con uno che di stacchi imperiosi e atterraggi morbidi se ne intende: Gianmarco Tamberi, oro a Tokyo nel salto in alto. Per gentile concessione del Quirinale, i due viaggiano fianco a fianco nell’aereo presidenziale. E stavolta è il campione, applaudito dal Capo dello Stato il 12 giugno all’Olimpico nella notte del successo europeo, a congratularsi: "Il volo più emozionante della mia vita Grazie per il passaggio, Presidente. Non poteva iniziare meglio questa avventura olimpica".