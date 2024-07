Offerta smartphone | Samsung S23 FE a meno di 400 euro

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Sottocosto Unipermette di acquistareS23 FE al prezzo di 399. Si tratta di unatra le più interessanti di questi giorni, vediamo qualche dettaglio in più La serie FE diè tra le più popolari di sempre perché offre caratteristiche simili ai top di gamma, ad un prezzo però più conveniente.S23 FE è il modello più recente della serie e certamente è una occasione da non lasciarsi scappare per chi desidera un ottimo, con buone fotocamere, uno schermo nitido e con colori vivaci e una buona durata della batteria.S23 FE: a 400è una delle miglioro offertedel momento Perché dovreste acquistareS23 FE? Vediamo di capirlo brevemente. Partiamo dallo schermo, un Dynamic AMOLED 2X con frequenze di aggiornamento variabile fino a 120Hz.