MotoGp Joan Mir rinnova con la Honda fino al 2026

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Continua a muoversi il mercato piloti della. Il prossimo anno vedremo delle variazioni sostanziali, con Marc Marquez in Ducati ufficiale con Pecco Bagnaia, Jorge Martin in Aprilia affiancato da Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini che si sposterà in KTM con Maverick Viñales. Chi invece non si sposterà dal proprio ‘nido’ èMir, che rimarrà inufficialeal. L’annuncio della conferma del campione del mondo 2020 è arrivata in mattinata tramite i canali social della HRC. Lo spagnolo continuerà dunque a fare coppia con Luca Marini anche nel 2025, in quella che al momento rimane comunque la peggiore moto dello schieramento. In questo 2024 Mir ha raccolto soltanto 13 punti, con un nono posto nel circuito di casa come miglior risultato.