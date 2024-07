Morto l’ex marito di Alessia Pifferi Francesco Miranda Era stato in ospedale 2 giorni prima | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) È, exdi, la donna condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la piccola Diana, di 18 mesi, nata da un’altra relazione. Il 55enne ètrovato senza vita lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di Milano. Sul corpo non risultano segni di violenza. La notizia della morte è stata diffusa solo oggi. Sul cadavere verrà. Il fascicolo aperto per ora è quello per omicidio colposo, un’ipotesi tecnica necessaria per svolgere alcuni accertamenti e capire se esistano negligenze mediche. Perché, 48 oredel decesso, aveva effettuato una gastroscopia all’di Melegnano: da tempo accusava alcuni dolori allo stomaco. A lanciare l’allarme alle autorità è stata la sorella dell’uomo, che non riusciva a mettersi in contatto con lui dal 5 luglio.