La donazione dell’eredità di Paolo Poli all’ospedale di Pescia

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Pistoia), 26 luglio 2024 – Servirà a migliorare l’accuratezza e la sicurezza per i pazienti operati in chirurgia laparoscopica addominale sia in elezione che in urgenza. La consegna dello strumento alla Chirurgia generale, un aggiornamento tecnologico per la colonna laparoscopica, è avvenuta ieriSs. Cosma e Damiano dida parte dell’Associazione Amici di Ambra Onlus di Carmignano. Lo strumento, un sistema di acquisizione video laparoscopico Endocam HD Logic 4K con tecnologia ICG Green che andrà in uso presso le sale operatorie dell’ospedale della Valdinievole, è arrivato in Chirurgia Generale grazie a unadi 10mila euro, eredità del prateseper onorare i genitori Ferdinandoe Cesarina Meoni, a ricordo dei quali sul dispositivo è stata anche apposta una targhetta.