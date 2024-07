Governo | Conte ‘sistema i parenti meritocrazia usata in maniera indebita’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug (Adnkronos) – “Il concetto diè spesso usato inindebita in Italia. Spesso è declinato a destra. A noi invece accusano si assistenzialismo, di ?divanismo? in riferimento al Reddito di Cittadinanza. Poi però questoti sistema il cognato come ministro, la sorella a capo del Partito, e adesso, esauriti inei posti chiave, sono costretti ad entrare in un?altra fascia di conoscenze, dove pescano a caso”. Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, ospite del Giffoni film festival parlando delMeloni.“Il Movimento 5 Stelle vuole offrire un?alternativa a questo. Siamo una forza giovane che si è distinta per degli elementi di rottura, con una vocazione antisistema che manterrà sempre -ha aggiunto-.