Elite 8 come finisce la serie | spiegazione del finale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dal 26 luglio 2024 è disponibile su Netflix8. Si tratta dell’ottava e ultima stagione dellaTV spagnola di successo. Anche questa volta, la trama inizia con una morte misteriosa. Ora è giunto il momento per i fan delladi salutare tutti i suoi protagonisti. Gli studenti di Las Encinas salutano il loro pubblico con nuovi colpi di scena. La trama questa volta segue la morte misteriosa di Joel, che sembra essere legata ai due nuovi personaggi, i fratelli Emilia e Héctor Krawietz, i quali dirigono un’associazione di ex studenti della scuola. Omar, aiutato dalla sorella Nadia, appena tornata in scena, li affronta, mentre generano il caos a Las Encinas.