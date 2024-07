Chiara Bontempi chi è la moglie di Gianmarco Tamberi portabandiera dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ancona, 26 luglio 2024 - Lei è la sua prima sostenitrice, la supporter numero uno. Non lo lascia solo un minuto e lo sostiene in ogni momento difficile o di gioia. Lei èdida due anni. Il campione olimpionico di salto in alto è volato ieri alla volta di Parigi 2024 con il presidente Mattarella. E’ ilinsieme ad Arianna Errigo. A giudicare delle foto postate dallasul suo profilo Instagram, con ‘Parigi Orly’ in evidenza, pare che sia al suo seguito anche questa volta. Sono una coppia molto affiatata e insieme dal 2009, quindi da quando erano giovanissimi. Il loro amore è sbocciato ad Ancona e nel settembre 2022 hanno coronato il loro sogno d'amore con un matrimonio da favola nella splendida Villa Imperiale di Pesaro (foto), location delle recentissime nozze di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini.