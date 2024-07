Brani anni ’50 a Santa Sofia con la Fattoria Roveroni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sarà il concerto Reunion dellal’evento del fine settimana a. Infatti questa sera, alle 21, al Parco della Resistenza la formazione diretta dal maestro VCrociani si esibirà in un appuntamento atteso ed inserito nel calendario delle celebrazioni dei 180della fondazione del Corpo bandistico Cesare(1844-2024). "Con laabbiamo condivisomeravigliosi – commenta Crociani – fatti di concerti, trasferte, mangiate, feste, aneddoti, giornate e nottate indimenticabili. Lanon è semplicemente un gruppo. Laè amicizia pura, condivisione, complicità e divertimento allo stato puro, il tutto tenuto insieme dalla passione per la musica. Dopodi inattività ecco che arriva l’occasione di riproporre tutto questo in un unica serata, un concentrato di carica che condivido con gli altri 35 amici che saliranno sul palco.