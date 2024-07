Soulé Osimhen e gli altri | ecco chi blocca il mercato della Serie A

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) C’è chi doveva essere partito e, invece, non svuota l’armadietto. E chi non pensava di essere nella lista dei partenti e si oppone. Oppure chi aspetta l’offerta giusta, chi è impegnato nelle vacanze e chi la tira in lungo perché tra qualche mese potrebbe godere di una situazione contrattuale di estremo favore. Benvenuto nel piccolo esercito dei ‘piantagrane’ cheno le strategie didei propri club. Non sempre per colpa, a volte semplicemente perché di denari ne girano pochi e quei pochi vengono spesi preferibilmente negli ultimi dieci giorni agosto rendendo il resto dell’estate un lungo petting senza che si concretizzi nulla.