Sono quasi 50 milioni le persone che si trovano in schiavitù nel mondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI -50levittime di varie forme dimoderna, di cui oltre 12i minorenni, soprattutto nelle forme di lavoro forzato - che comprende quelle ai fini di sfruttamento sessuale, lavorativo e attività illecite - e matrimoni forzati, con un trend in crescita. Tra i minori, 3,3coinvolti nel lavoro forzato, in prevalenza per sfruttamento sessuale (1,69) o per sfruttamento lavorativo (1,31) - in ambiti quali lavoro domestico, agricoltura, manifattura, edilizia, accattonaggio o attivatà illecite - mentre 320 mila risultano sottoposti a lavoro forzato da parte degli Stati, come detenuti, dissidenti politici, o appartenenti a minoranze etniche o religiose perseguitate. I minorenni vittime di matrimoni forzati