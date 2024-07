Pontassieve Chiara Ceseri si conferma campionessa italiana di breakdance

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024)sidi categoria ai campionati italiani Fidesm a Rimini nella categoria 16-18 anni. Un nuovo importante risultato per la giovane atleta diche, sempre a luglio, è stata premiata al Salone d’onore del Coni a Roma dalla presidente federale Laura Lunetta e dal presidente del Coni Giovanni Malagò durante la cerimonia di premiazione dei campioni 2024. Lada quest’anno sarà per la prima volta disciplina olimpica.è stata anche scelta dalla Federazioneper partecipare alle selezioni per le Olimpiadi.