Perugia il freddo è un ricordo Nel ‘23 solo 16 volte sotto zero Sempre più notti tropicali

(Di giovedì 25 luglio 2024) I numeri parlano chiaro così come la tendenza: negli ultimi 38 anni ala temperatura media è cresciuta di 2,5 gradi, con le giornate con il termometro oltre i 35 gradi che aumentano di anno in anno, il termometro che finiscecol contagocce e leirrespirabili che aumentano costantemente. La fotografia di ben 108 città italiane l’ha redatta ilMeteo.it per conto del Corriere della Sera: dal 1986 al 2023 sono state rilevate la temperatura media annuale, l’anomalia della temperatura media mensile, le(quelle cioè sopra i venti gradi), i giorni di gelo (termometro) e il caldo estremo (giorni over 35°). Bene, la fotografia che ne esce è preoccupante per tutto il Paese. E l’Umbria enon sono esenti: nel 1986, infatti, la temperatura media nel capoluogo era di 13,3 gradi, adesso è passata a 15,8.