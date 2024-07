Monza arrestati tre Latin King | Ho degli ordini devi morire

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tre giovani di 23, 21 e 28 anni, tutti ecuadoriani, sono statidalla polizia con l’accusa di tentato omicidio in concorso, per aver aggredito a coltellate un 26enne, il 20 luglio scorso a, vicino al centro sportivo “Nei” di via Enrico da. “Ho”, la frase pronunciata da unoaggressori, i quali avrebbero affermato di appartenere alla gangos dei “” di Cologno Monzese. L’ordinanza di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, è stata firmata dal Gip di. Quella sera, a quanto emerso dalle indagini, per il solo rapporto di conoscenza tra il 26enne e il membro di una gang rivale ai, i tre lo hanno accerchiato. Uno di loro lo ha colpito a coltellate per ben dodici volte.