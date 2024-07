Librino droga nascosta in un borsone arrestati due cognati pusher

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Duecatanesi, un uomo e una donna di 24 e 25 anni sono stati. I due avevano nascosto cocaina, hashish e marijuana in un, tra diversi capi di abbigliamento sportivo, custodito in casa, nel quartiere di. A scoprirli è stato ancora una volta il fiuto infallibile del cane poliziotto Maui che, durante un’attività di controllo eseguita dalle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha segnalato il giovane mentre stava rientrando in casa, con addosso poche dosi di marijuana. Il giovane 24enne alla vista del cane e degli agenti ha provato a scappare, ma è stata prontamente bloccato dai poliziotti. Ad assistere alla scena, la cognata affacciata dal balcone proprio in quei minuti.