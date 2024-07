Gadget per raccontare Massa | Sei calamite fotografiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Piazza Aranci, piazza Mercurio, la facciata del Duomo, piazza Bad Kissingen con le ’Vele’ di Pino Castagna, Palazzo Ducale e il castello Malaspina. Sono le immagini simbolo diche campeggiano sullepresentate ieri dal Centro commerciale naturaleda vivere e disponibili in una rete di negozi aderenti al sodalizio. "Quelle che raffigurano il Malaspina e Palazzo Ducale riportano acquerelli di Mario Pegollo, ci tenevamo che facessero parte del gruppo perché anche questo artista è un’eccellenza nostrana – hanno spiegato le commercianti – Si tratta di disegni che Pegollo aveva realizzato per una presentazione pubblicitaria e che abbiamo integrato". Questo progetto di promozione e valorizzazione del centro torna in auge dopo il suo debutto nel 2013-2014.