EA Sports FC 25 annunciata una partnership pluriennale con AS Roma

(Di giovedì 25 luglio 2024) ASed Electronic Arts hanno annunciato unaesclusiva eche porterà per la prima volta la squadra maschile e quella femminile in EAFC, a partire dal lancio di EAFC 25. Questo accordo esclusivo vedrà l’AScompletamente integrata nel gioco, anche su FC MOBILE e FC Online, a testimonianza dell’impegno di EAnel fornire ai fan un’esperienza calcistica autentica e completa. Dopo aver visto il primo video gameplay del gioco, il publisher canadese ha affermato che questa dirompente collaborazione segna un momento significativo e fondamentale: l’ASWomen, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia della scorsa stagione, diventa una delle due squadre della Serie A femminile a ottenere la licenza per la serie FC, rafforzando l’impegno di EAFC nel promuovere e far conoscere il calcio femminile a livello globale.