Dove vedere Italia-Brasile in tv Olimpiadi volley 2024 | orario programma canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopodomani, sabato 27 luglio (ore 13.00), si gioca, esordio della nazionale maschile dialledi Parigi. L’attesa finalmente è finita, e i ragazzi di Fefè De Giorgi sono pronti ad iniziare il torneo a Cinque Cerchi, che offre subito una super sfida in un girone di ferro in cui è meglio partire con il piede giusto. Una vera Classica della pallavolo internazionale per aprire il gruppo B, che oltre ad azzurri e verdeoro vede in lista anche l’abbordabile Egitto e la temibilissima Polonia. Il ‘gruppo della morte’ di questa Olimpiade, anche se Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regolare per centrare il colpo grosso sfatando così uno dei tabù principali del Bel Paese nelle manifestazioni a Cinque Cerchi.