Dalle ‘Notizie ASviS’ Rapporto Snpa clima | Mai così alte in Italia le temperature minime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Monica Sozzi dal sito ASviS del 16 luglio 2024. Il 2023 ha raggiunto livelli record delleglobali, risultando l’anno più caldo dal 1961. Un aumento che ha coinvolto sia la superficie degli oceani sia le terre emerse. L’indice di temperatura globale ha superato di 0,17°C il precedente record del 2016, con un’anomalia di 1,48°C rispetto alla media del periodo preindustriale (1850-1900). Durante l’anno, leglobali mensili hanno spesso superato la soglia di 1,5°C, fissata dagli accordi di Parigi per limitare gli impatti del cambiamentotico. Nel 2023, per la prima volta, ogni giorno l’indice di temperatura globale è stato di oltre 1°C superiore rispetto ai livelli preindustriali; per quasi la metà dei giorni ha superato 1,5°C e per due giorni ha superato i 2°C.