Con Vanheusden il copione non cambia | una speranza per l’Inter

(Di giovedì 25 luglio 2024) Zinho Vanhuesden lascia ancora una volta, passando in prestito al KV Mechelen in Belgio. Ora i nerazzurri nutrono unasul difensore classe 1999. STESSA STORIA – Per la quarta estate consecutiva Zinhonon fa in tempo a riempire il suo armadietto ad Appiano Gentile, che si vede costretto a lasciare. Ora è infatti ufficiale il suo passaggio al KV Mechelen, che gioca nella massima serie del Belgio, paese natale del difensore classe 1999. Anche stavolta in prestito, esattamente come un anno fa quando passò allo Standard Liegi. E prima ancora all’AZ Alkmaar e al Genoa (con cui esordì in Serie A proprio contro, alla prima presenza di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra). Continua così l’andirivieni dida Milano, senza che uno spazio nella rosa nerazzurra sia mai stato lontanamente ipotizzabile.