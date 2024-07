Blitz dei Carabinieri | Oltre 2 000 Euro Falsi e 140 Grammi di Droga in Casa Due Arresti e Una Denun

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) L'Aquila - Duee Unacia perficazione e Spaccio: Scoperta una Rete Criminale ad Avezzano Nella serata di ieri, idel nucleo radiomobile della Compagnia di Avezzano, coordinati dal maggiore Luigi Strianese, hanno arrestato un 44enne e la sua compagna, eciato il figlio della donna, in un’operazione mirata al contrasto della criminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato alla scoperta di2.000in banconote false e circa 140di. L'Intervento L’azione è iniziata intorno alle 18, quando i militari hanno notato l’uomo, con atteggiamento sospetto, in via Corradini, nel centro di Avezzano. Dopo essersi avvicinato a diverse persone in strada e notata la presenza delle forze dell’ordine, l'uomo ha cercato di allontanarsi. Bloccato e perquisito, il 44enne è stato trovato con 2.