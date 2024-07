Bastoni ceduto a titolo definitivo al Cesena Firma dei Platek per Sarr oggi l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Simoneal. Ieri mattina si è concretizzato l’accordo tra lo Spezia e il club romagnolo per il trasferimento del terzino-centrocampista spezzino che porterà nelle casse del club bianco 250mila euro (il suo contratto scadeva a giugno 2025, quindi pochi i margini di manovra in sede di trattativa), 100mila dei quali immediati, il resto legati a bonus. Per il sodalizio bianco si profila un sostanzioso risparmio di circa 550mila euro per l’ingaggio del giocatore., classe 1996, lascia definitivamente la società nella quale è cresciuto e con cui ha conquistato la Serie A nel 2020, categoria nella quale ha militato per altri tre anni con le Aquile prima del suo trasferimento all’Empoli.