Barca affonda nel Po | si cerca una persona

(Di giovedì 25 luglio 2024) Porto Tolle, 25 luglio 2024 – Si tratta di ore di ansia per unadispersa nel Po. I soccorsi sono partiti subito: i vigili del fuoco sono al lavoro dalle 7 di stamani nelle acque della foce del fiume nel comune di Porto Tolle (Rovigo). Le operazioni di ristanno impiegando imzioni dei vigili del fuoco, sommozzatori e un elicottero, che è in sorvolo sull’area. L’allarme è stato dato alle 5.45 circa, a seguito della segnalazione fatta ai carabinieri di Adria da parte di una donna, una guardia giurata di sorveglianza alla ex centrale termoelettrica di Polesine Camerini (Porto Tolle). La donna ha dichiarato di aver visto unasprofondare mentre navigava sul ramo maggiore del delta del fiume, il Po di Pila. Nel dettaglio le immersioni del gruppo sommozzatori sono iniziate nel tratto fra la ciminiera della centrale abbandonata e le capanne fisse dei pescatori.