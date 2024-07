Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 | Il Ritorno Di Clelia E Luciano!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 25 luglio 2024)Il9:potrebbero presto tornare nella soap, come si deduce da alcuni indizi ed indiscrezioni. Ecco che cosa sappiamo! Il9 sta per iniziare e, nel corsopuntate, potrebbe esserci unmolto gradito al pubblico della Rai. Infatti, alcune indiscrezioni ed anche alcuni indizi stanno facendo pensare chepotrebbero tornare nella soap opera, magari anche solo per un breve periodo. Ma ecco che cosa sta per succedere.Il9: indizi suldisono stati due personaggi amatissimi della soap opera. La loro storia d’amore, piena di alti e bassi, ha fatto sognare il pubblico ed anche dopo la loro partenza, i due sono sempre rimasti nel cuore dei telespettatori.