Volo di 6 metri da un ponteggio grave 52enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Antegnate.infortunio sul lavoro in un cantiere di Antegnate. L’allarme è scattato intorno alle 14.40 di mercoledì (24 luglio) in via Saracinesca. Infortunato il dipendente di un’impresa edile di Melegnano (Milano). L’uomo, 52 anni, sarebbe caduto da un. Undi circa 5-6di altezza per cause al vaglio del personale di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Bergamo, intervenuto sul posto. Il lavoratore ha riportato untrauma cranico ed è stato trasportato al Papa Giovanni con elisoccorso. La prognosi è riservata. Sul posto anche i carabinieri di Calcio.