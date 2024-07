Vagiannidis il Braga prova a far saltare il banco | problema per l’Inter! – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Georgiosdal Panathinaikos al Botafogo, in Brasile, il che garantirebbe una percentuale sulla rivendita al. Secondo SportItalia, però, si inserisce ile questo potrebbe essere unper i nerazzurri. Ecco perché INSERIMENTO ALL’ULTIMO – Proprio mentre Georgiosera pronto a passare dal Panathinaikos al Botafogo, in Brasile, si inserisce ilre a faril. Con una trattativa che andrebbe a penalizzare sia i greci, sia i brasiliani, sia anche. Il motivo? Il contratto dell’esterno greco scade la prossima stagione e, a differenza del Botafogo, i portoghesi stannondo a convincerlo ad accettare una proposta contrattuale a partire dalla prossima stagione.