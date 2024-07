Stellar Blade | in arrivo i DLC e la versione PC suggeriscono dei nuovi annunci di lavoro

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Deidipubblicati proprio in queste ore da Shift Up, team di sviluppo di, hanno alimentato le ipotesi dello sviluppo di un porting per PC del gioco con protagonista EVE, oltre che dell’di DLC per il titolo. Come riportato prontamente da Insider Gaming, uno deidirichiede che un Combat Designer lavori ad un titolo in sviluppo per Personal Computer. Nello specifico la descrizione richiede esperienza in “Progettazione di competenze PC esui dati”. Questa posizione diè inoltre rivolta a “chiunque voglia creare battaglie per giochi d’azione per console AAA sviluppati a livello nazionale”. Frase questa che richiamo ovviamentee non altre IP.