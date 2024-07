Payback guerra totale La Regione Toscana punta ai soldi per riabbattere l’Irpef aziende sulle barricate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 24 luglio 2024 – Per quanto prevedibile, è esploso immediato il caso, tutti contro tutti. E volano anche parole pesanti nell’aria già afosa di suo. Le imprese si ribellano per voce delle associazioni e organizzazioni che le rappresentano, a partire da Confindustria. Si teme la catastrofe. "La sanità non può essere pagata con idi chi fa impresa", spara Massimiliano Boggetti, coordinatore della Commissione sanità di Confindustriae imprenditore nel campo dei dispositivi medici. La minoranza di centrodestra, in consiglio regionale, prende la palla al balzo per mettere il bollo del "fallimento" alla politica del governatore Eugenio Giani.