Parma il sindaco Michele Guerra colpito da malore | è ricoverato in ospedale per accertamenti

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Ildi, è stato colto da un lievequesta mattina mentre stava lavorando a Palazzo del Comune. È stato quindiin. Da quanto si apprende non avrebbe mai perso conoscenza. Attualmente è sotto osservazione medica per degli. Al momento il primo cittadino non ha rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto. Meno di due settimane fa,è stato incoronato comepiù amato d’Italia dal Governance Poll di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, con il 63% dei pareri positivi tra i cittadini di. Un aumento notevole rispetto al 44,2% dei voti raccolti al primo turno delle comunali del 2022. Professore e ricercatore universitario,ha 42 anni, è sposato e ha due figli.