Parigi 2024 tennis | Vavassori al posto di Sinner nel singolare doppio Musetti-Darderi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Andreasostituirà Janniknel tabellone del torneomaschile dialle Olimpiadi di. In seguito alla rinuncia del numero uno al mondo, è possibile per il team azzurro rimpiazzare il proprio giocatore, fermato da una tonsillite, con un altro giocatore presente ai Giochi, vale a dire Andrea, che giocherà anche nelmaschile e nelmisto. A proposito di, muta anche una delle due coppie, quella con in campo proprio: avrebbe dovuto far parte del duo con Lorenzo(l’altra coppia è-Bolelli), l’altoatesino sarà invece rimpiazzato da LucianoaldinelSportFace.