Oroscopo Agosto | Capricorno

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio Vacanze al mare, in montagna, viaggi esotici, soggiorni culturali, oppure rimanete al lavoro? La migliore destinazione siete voi.e? un mese di sanazione e rinnovamento, a vario titolo in base al vostro percorso evolutivo. I pianeti veloci in Leone e soprattutto i trigoni in Vergine di Venere e Mercurio fino al 15 assomigliano a un viaggio tanto introspettivo, quanto concreto: prendere coscienza dei vostri bisogni e desideri rende naturale manifestarli all’esterno. Saturno lucido ma non rigido per la seconda decade e Nettuno e Urano galvanizzanti per la terza fanno il resto. Migliorano i rapporti esistenti, o ne stringete di nuovi complici e felici. Non mettete limiti alla provvidenza: andate dove non siete mai andati e fate cio? che non avete mai fatto. L'articoloproviene da Life&People Magazine.