Nasce la Icon League il campionato fondato da Toni Kroos e lo streamer Elias Nerlich

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’ex calciatoree losono i due leader di un nuovodi piccolo formato in Germania, la, che inizierà a giocarsi all’inizio di settembre. “C’è voluto molto lavoro negli ultimi mesi per sviluppare la, ma non vedo l’ora di mostrare a tutti ciò che abbiamo creato“, ha affermato. Il 34enne ex giocatore della nazionale tedesca di calcio e del Real Madrid ha concluso la sua carriera calcistica all’inizio di luglio, dopo che la squadra tedesca è stata eliminata dalEuropeo nei quarti di finale contro la Spagna. Le squadre dellasono guidate da calciatori famosi come Ano Rüdiger e Robert Andrich, così come da altre celebrità tedesche come i rapper Luciano e Ski Aggu. Lo si apprende dall’Adnkronos.