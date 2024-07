Giornata nera a Roma per i roghi | incendio vicino al parco acquatico Zoomarine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dalle 15 di questo pomeriggio un'alta colonna di fumo ha colpito la zona di Pomezia, in prossimità delall'altezza di via Casablanca con bagnanti che mentre facevano il bagno hanno iniziato a chiamare amici e parenti per capire cosa stesse accadendo. Lanciato l'allarme sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco diha inviato diverse squadre. Con loro, in ausilio, anche i volontari di protezione civile. Presenti i sanitari del 118 con due ambulanze e carabinieri della compagnia di Pomezia. "A bruciare un'area del parcheggio dipendenti – commentano i soccorritori – Un rogo a ridosso di auto e vetture che si trovano parcheggiate". "Al momento sembra che non ci sono problemi per i visitatori - fanno sapere da- l'non ha colpito la struttura, ma il perimetro d'ingresso degli uffici dipendi del parcheggio".