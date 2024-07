Garbagnate biocompositi al posto della plastica | la rivoluzione del design italiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Monastero (Lecco), 23 luglio 2024 – Sembra, manon è. E' un biocom, che si decompone e non inquina. Si chiama AlkiPaper, un prodotto brevettato. E' destinato a rivoluzionare il. L'invenzione Lo hanno inventato i ricercatori di Alikivio, una start-up lanciata dagli imprenditori dio Novacart, che è una Spa italiana diMonastero in provincia di Lecco, leader mondiale nella produzione di forme cottura in carta per il settore alimentare, e dagli scienziati di IIT, l'Istitutodi tecnologia, in collaborazione con i vertici di Alessi, fabbrica del, che è diventata una società di benefit.