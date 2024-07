Frattesi ricomincia | il ritiro punto di partenza dopo tante chiacchiere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Insieme agli altri azzurri oggi arriva neldell’Inter anche Davide. Un ritorno nel mondo nerazzurro non banaleledelle ultime settimane. RIENTRO DEGLI AZZURRI – Oggi neldi Appiano Gentile sono arrivati i nazionali italiani. Il cuore pulsante della squadra, sia daldi vista tecnico che emotivo. Tra questi, anche Davide. Cheledelle ultime settimane torna finalmente a fare quello che più gli serve: lavorare sul campo. FAR PARLARE IL CAMPO –infatti si appresta ad affrontare la sua seconda stagione all’Inter. Un fatto non banale.il primo anno di ambientamento le richieste saranno diverse. Si alza l’asticella. E questo richiede uno sviluppo del giocatore. Una crescita tecnica che fino ad ora si è vista poco. Uno sviluppo che nasce apdal lavoro negli allenamenti.