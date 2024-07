Francia antisemita la gauche non vuole gli ebrei alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) «Siamo a pochi giorni da un evento internazionale che si terrà a Parigi, i Giochi Olimpici. E sono qui per dire no, la delegazione israeliana non è la benvenuta a Parigi». E ancora: «Gli atleti israeliani non sono i benvenuti ai Giochi Olimpici di Parigi. Dobbiamo usare questo evento e tutte le leve che abbiamo per mobilitarci». Sono le parole di Thomas Portes, deputato-vedette della France insoumise (Lfi), ossia del partito della sinistra radicale guidato da Jean-Luc Mélenchon. Parole che il deputato Lfi ha pronunciato sabato in un raduno propalestinese nella Seine-Saint-Denis, il dipartimento con il più alto numero di islamisti di. Ma non è tutto.