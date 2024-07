Cerimonia Ventaglio al Senato l' autrice Daniela De Paula | Un' opera nel segno del riciclo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2024 Volevo dare una seconda vita a ciò che è considerato uno scarto. Avevo visto tantissime lattine buttate, e ho pensato che magari avrei potuto utilizzare questi materiali di scarto in un modo artistico. Quindi ho recuperato tutto al mare o per strada o in qualche locale, poi ho utilizzato questi materiali intrecciando una maglia e dandole la forma del. Questo progetto non è solo un omaggio alla tradizione, ma anche una riflessione profonda sulla sostenibilità e sull'importanza del. La scelta di utilizzare linguette di lattine, spesso considerate rifiuti insignificanti, per creare un'd'arte, dimostra come l'arte possa trasformare materiali di scarto in qualcosa di prezioso e significativo”.